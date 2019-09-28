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Сергей Семак: оба гола были отменены по делу. VAR - это здорово

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1).
Фото: "Спорт день за днем"
"К VAR отношение всегда положительное. Просто есть моменты, где нужно больше смотреть — тот же VAR сегодня. Игра не прошла гладко, хотя помощники были хорошие. Много было нервозности. Но что касается отменённых мячей, оба были отменены по делу. VAR — это здорово.

Не жалею ли, что выпустил двух не до конца готовых игроков, которых поменял по ходу матча? Конечно, мы планировали их поменять. Их хватило на столько, на сколько хватило. Это игроки, обладающие определённым качеством. Сегодня мы сыграли в атаке беззубо, ниже своих возможностей. Напряжение присутствовало. Сегодня "Локомотив" победил, и я его поздравляю.

Выход Кузяева вместо форварда? Далер играл высоко. Нам не хватало движения, открываний за спину. Он это делал, но не остро. К сожалению, допускали много ошибок. Что касается качества и атакующих действий — не смогла создать достаточное количество моментов. Чтобы выигрывать, надо забивать. А мы сегодня не били по воротам, сыграли не так агрессивно в атаке, как хотелось бы.

Естественно, мы переключимся на Лигу чемпионов, абстрагировавшись от чемпионата России. Это другой турнир. Будем готовиться к следующему матчу", - цитирует Семака "Матч ТВ".


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Теги: Семак Зенит Локомотив
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