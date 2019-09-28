Сергей Семак: оба гола были отменены по делу. VAR - это здорово

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1).



Фото: "Спорт день за днем"