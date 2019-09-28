Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после поражения от "Локомотива" не стал общаться с журналистами, передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
"Честно, нечего сказать. Безобразный матч в нашем исполнении", - сказал Дзюба.
Артем Дзюба: честно, нечего сказать. Безобразный матч в нашем исполнении
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после поражения от "Локомотива" не стал общаться с журналистами, передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.
Фото: ТАСС
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