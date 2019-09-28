Главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал комментарий после поражения со счётом 0:1 в выездном матче 11-го тура РПЛ с московским "Локомотивом".
"Столько судей сидит, неужели никто не увидел фол на Оздоеве в начале игры? К сожалению, пропустили необязательный гол. Дальше — пытались, но плохо получалось. Предоставили "Локомотиву" возможность для быстрых контратак, что у них хорошо получается.
Играем в одну игру? Мы идём шаг за шагом. Состав меняется, надо понимать сильные качества игроков, анализировать их. Команда играет как может, движемся в правильном настроении.
Пытались максимально насытить центр поля, дать возможность сыграть наибольшему количеству игроков, не игравших в Кубке. На фланге Жиркову не хватало свежести. Мы понимаем, что это мастер большого уровня, но объёма интенсивности в каких-то матчах не хватает.
Не согласен, что наши игроки получали карточки от злости. Это фолы в абсолютно игровых ситуациях. Сезон — длинный, сложный. Матч ничего не решает в плане борьбы за чемпионство глобально, но всегда хочется выигрывать. У нас интересный чемпионат, никому не будет легко", - цитирует Семака "Чемпионат".
Семак Семак: столько судей сидит, неужели никто не увидел фол на Оздоеве?
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