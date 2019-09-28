"Мой жест судьям после гола — наверное, неправильная реакция. Но это эмоции, я же ничего вызывающего не делал. Слава богу, посмотрели оба эпизода — и наш, и их. У меня, как было понимание того, что VAR нужен, так и осталось.
Пошёл к судье после незасчитанного гола «Зенита», потому что сам лично видел, что игра рукой была. Там даже без повторов было видно!", - цитирует Семина "Чемпионат".
Юрий Сёмин: мой жест судьям после гола - наверное, неправильная реакция
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал свой жест в адрес арбитров в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (1:0) после гола Гжегожа Крыховяка.
Фото: Российская газета
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