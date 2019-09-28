Юрий Сёмин: мой жест судьям после гола - наверное, неправильная реакция

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал свой жест в адрес арбитров в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (1:0) после гола Гжегожа Крыховяка.



Фото: Российская газета