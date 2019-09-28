Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал слова нападающего "Локомотива" Федора Смолова в перерыве матча 11-го тура РПЛ.
"Это несолидно. Не надо плакать. Да, он забил супергол. И я согласен, что лучше бы засчитали. А то пока матч грустный, моментов ноль. Если бы засчитали гол, то было бы интереснее. Феде надо выходить на второй тайм и забить еще", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Андрей Аршавин - о словах Смолова: это несолидно. Не надо плакать
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