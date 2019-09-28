Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал победу команды со счётом 1:0 в домашнем матче 11-го тура РПЛ с "Зенитом".
"Судейство комментировать не буду. Судья в моменте с отменённым голом Смолова, наверное, смотрел, всё видел. Пусть разбираются. В любом случае, мы 2:1 выиграли.
По поводу высказывания Смолова в перерыве скажу так: если бы у нас игроки выходили и говорили: "А, ну, всё хорошо", то спектакля на поле бы не было. Понятно, что у людей эмоции, всё бурлит. Они всех себя на поле отдают, получают удары по ногам, а потом гол отменяют или не замечают какие-то нарушения. Нормальная история — это эмоции. Когда молоток на ногу упадёт, мы не говорим: "Зачем же ты упал".
Гжегож меня очень радует. Читал, что аналитики говорили, что этот матч — борьба двух опорников. Мы все на поле увидели. Гжегож — лучший игрок чемпионата, а "Локо" — лучшая команда", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".
Анатолий Мещеряков: мы всё увидели на поле. "Локомотив" - лучшая команда РПЛ
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