Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев после матча 11-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:1) выразил мнение, что арбитр встречи должен был пересмотреть эпизод с падением полузащитника петербуржцев Магомеда Оздоева в штрафной площади соперника.
При этом в ходе игры судья отменил два взятия ворот. В первом тайме после использования VAR был отменен гол в ворота "Зенита", в концовке второго тайма система выявила нарушение правил перед взятием ворот "Локо".
"Если мы спокойно проанализируем развитие событий на поле, первые 20 минут "Зенит" очень уверенно контролировал мяч, и "Локомотив" фактически не мог перейти из обороны в атаку, но ничего реального из этого мы не создали. Потом соперник почувствовал это, стал двигаться активно и создавать острые моменты.
Сейчас, если посмотреть, за фол на Оздоеве в штрафной надо было назначать пенальти — по-моему, это достаточно очевидно, там был удар игрока "Локомотива" по ноге Магомеда. Но почему-то в этот раз к помощи VAR не прибегли. "Локомотив" забил гол после нарушения правил на Себастьяне Дриусси, и VAR это показал, но "Зенит" не услышал этот тревожный звонок и пропустил в самом начале второго тайма гол от Гжегожа Крыховяка", — цитирует Медведева ТАСС.
Александр Медведев: очевидно, что за фол на Оздоеве в штрафной надо было назначать пенальти
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