Российский специалист Сергей Силкин прокомментировал переход Павла Мамаева в "Ростов" на правах свободного агента.
"Только время покажет, насколько реально для Мамаева реанимировать свою карьеру. Спорт — это ежедневные тренировки. Пропуски тренировок, а тут был практически год, след свой оставят. К тому же Мамаеву уже в следующем году будет 32. Понятно, что в лучшей форме он бы "Динамо" пригодился. Игрок он хороший был, а в каком он сейчас физическом состоянии, сложно представить", - цитирует Силкина РИА Новости.
Сергей Силкин: сложно представить, в каком сейчас состоянии Мамаев
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