ЦСКА теперь будет первым. Исландия покорила Екатеринбург

Москвичи воспользовались неудачей «Зенита»: обыграли на выезде «Урал» и протиснулись на первую строчку. Из неприятного у ЦСКА лишь ещё один проваленный матч в исполнении Чалова и слабая концовка.Пока мы обсуждали трансферный провал ЦСКА, неопределённость Гончаренко и плохую форму «армейских» лидеров, московская команда потихоньку набирала очки – и в 11-м туре получила возможность протиснуться на чистое первое место из-за поражения «Зенита» накануне.Оставалось победить «Урал», который не может взять над красно-синими верх уже десять лет. А главный тренер Екатеринбурга Парфёнов, как известно, специализируется на другой московской команде.Одни из немногочисленных российских команд, предпочитающих играть открыто, раннюю игру начали мощно. Вместо сонливой раскачки, команды сразу организовали выход один на один – Чалов бил по воротам Баклова из выгодной ситуации, но выстрелить опасно в этой ситуации форвард не сумел.В начале игры у Фёдора был и другой момент, уже внутри штрафной противника. Но лучший бомбардир лиги в прошлом сезоне сплоховал опять – попал в защитника, а не в створ. Кто бы, кроме генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, мог подумать, что единственный нападающий команды, играющей на два турнира, будет беспрекословно стабилен?«Урал» не стеснялся позиционных наступлений, но гораздо ярче получались ответные забросы на Эль-Кабира или Димитрова. Дважды за тайм приходилось экстренно выбегать Акинфееву за пределы штрафной и гасить такие прорывы.Капитану приходилось нервничать не только из-за лонгболлов. Вновь провисала опорная зона - традиционная беда ЦСКА. После потерь Ахметова шли опасные контратаки (одна была 4 в 2), далеко не всегда складывались отборы, так ещё и почти вся мячи после стандартов подбирал Екатеринбург. Такое бывает, когда в опорной зоне нет ни одного чистого работяги-разрушителя.За тайм команды сподобились только на один гол, да и тот фактически пришёл со стандарта. Магнуссон выиграл борьбу на линии вратарской у щуплого (относительно исландского защитника) Ильина и отправил мяч в сетку. Голевая передача на вновь роскошном Влашиче.



Московская команда игру контролировала, но после второго тайма с «Краснодаром» на прошлой неделе (солидные 3:0 в первом тайме и 0:2 – во втором) Гончаренко наверняка было тревожно. Слабые вторые таймы в этом сезоне прочный симптом ЦСКА. Из-за него, например, было проиграно дерби.



«Урал» опять постарался и начал максимально напористо, но красно-синие на этот раз оказались готовы. Гости спокойно выдержали тяжёлый отрезок, а затем буднично добили соперника. Влашич (снова он!) стильно отдал на Марио у бровки, тот нырнул в штрафную и вырезал на бегущего Сигурдссона.



Второй исландский футболист забил в этой игре, а ЦСКА снял вопросы за полчаса до финального свистка.







Оставшееся время Фёдор Чалов мог использовать для того, чтобы поправить положение в таблице бомбардиров. У лучшего стрелка прошлого сезона не особо получается навязать борьбу Соболеву и Шомуродову. Но отличился Бийол , воспользовавшийся ошибкой вратаря Баклова, для которого это была первая домашняя игра за основной состав.



Чалов всё-таки заработал пенальти, засадив мячом в руку Емельянову, но сам же его запорол, как и в игре против «Тамбова». Получается, не зря Влашич бил одиннадцатиметровый против «Краснодара»: Фёдор не реализует второй пенальти подряд.



И другой неприятной тенденции избежать не удалось. После того, как ЦСКА оформил комфортное преимущество, команда Гончаренко снова расслабилась и начала пропускать неприятные тычки. Пришлось тащить Акинфееву. Вратарь и капитан гостей сделал роскошный сейв после попытки Кухарчика его перебросить и целый ряд менее эффектных спасений.



Воскресное утро в итоге сложилось для ЦСКА максимально удачно. Команда не пропустила, забила три (а могла ещё больше), просочилась на первое место и наконец-то провела игру без травм.



Из разочарований только Фёдор Чалов. Но вдруг он припас голы на «Эспаньол»?





Чемпионат России, 11 тур



«Урал» - ЦСКА



0:3



Голы: Магнуссон, 17, Сигурдссон, 57, Бийол, 66

Баклов, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров (Кухарчик, 67), Емельянов, Егорычев (Бавин, 79), Эль-Кабир, Августиняк, Панюков (Бикфалви, 46), Ильин.Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Шарлия, Ахметов (Нисимура, 79), Кучаев, Обляков, Влашич (Бистрович, 69), Сигурдссон (Бийол, 61), Чалов.Сигурдссон, 52, Емельянов, 74.