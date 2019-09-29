В матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА с крупным счетом обыграл "Урал" - 3:0.
Чемпионат России
11 тур
Голы: Магнуссон, 17, Сигурдссон, 57, Бийол, 66
"Урал": Баклов, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров (Кухарчик, 67), Емельянов, Егорычев (Бавин, 79), Эль-Кабир, Августиняк, Панюков (Бикфалви, 46), Ильин.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Шарлия, Ахметов (Нисимура, 79), Кучаев, Обляков, Влашич (Бистрович, 69), Сигурдссон (Бийол, 61), Чалов.
Предупреждения: Сигурдссон, 52, Емельянов, 74
ЦСКА в гостях разгромил "Урал"
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