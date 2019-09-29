В российском молодежном первенстве тульский "Арсенал" разгромил "Краснодар" - 4:0.
Молодежное первенство
11 тур
Голы: Мусаев, 5 (пен.), Куль, 27, Хлусевич, 32, Гарастюк, 37
Краснодар: Сафронов, Исаенко, Корнюшин (Фурин, 65), Литвинов, Никитин, Котов, Кратков (Пелих, 53), Самарциев (Кокоев, 46), Мавлянов (Апеков, 44), Бенедык (Ознобихин, 61), Пидлисняк (Кутовой, 46)
Арсенал: Мухин, Родинков, Мельников, Гарастюк, Кузькин, Лобанов (Гребенщиков, 73), Хлусевич, Петровский, Хабибов (Козлов, 51), Куль (Приходной, 61), Мусаев (Ерофеев, 77)
Предупреждения: Самарциев, 4, Лобанов, 70, Кокоев, 70, Кутовой, 70, Петровский, 76
"Арсенал" разгромил "Краснодар" в молодежном первенстве
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