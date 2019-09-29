Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал победу над "Уралом" (3:0).
"Мы правильно реагировали на игровые ситуации. Было много ошибок в простых передачах перед штрафной площадью соперника, поэтому матч держал в напряжении. Тем не менее доволен, как мы сыграли во втором тайме. Знаем, как "Урал" играет дома в атаке. Было важно идти вперед с оглядкой на свои ворота", - сказал Гончаренко.
Виктор Гончаренко: доволен, как мы сыграли во втором тайме
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