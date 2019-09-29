"Спартак" и "Оренбург" определились с составами на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тиль, Понсе.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Умяров, Глушенков, Крал, Ларссон.
"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюков, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович.
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Москвичёв, Шкофлек, Фамейе.
Крал и Ларссон остались в запасе "Спартака" на матч с "Оренбургом"
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