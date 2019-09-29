Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо прокомментировал ничейный результат матча с "Уфой" (0:0) в 11-м туре РПЛ.
"У нас было преимущество, только не смогли забить. Понятно, что мы могли пропустить гол с поля, но это было бы несправедливо. Если возьмем сегодняшнюю игру, то у нас были передачи с фланга, но «Уфа» очень хорошо оборонялась.
Марков? Посмотрим, но, я надеюсь, ничего страшного. Кварацхелия? Есть игроки, которые могут играть лучше, он очень хороший и молодой игрок. Вы хотите, чтобы он здесь долго играл? Мы бережем его, сколько вы знаете игроков, которые были сначала бомбой, а потом… Как будто у нас играют только грузины. У нас есть очень хорошие игроки, не хочу всех перечислять. Все заслуживают уважения", - цитирует Докампо Sport24.
Эдуардо Докампо: у "Рубина" было преимущество, только не смогли забить
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