Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Арсенала" на матч 11-го тура РПЛ.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Стоцкий, Олссон, де Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.
Запасные: Адамов, Крицюк, Скопинцев, Камболов, Фернандеш, Уткин, Кайо, Намли.
"Арсенал": Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Довбня, Володько, Берхамов, Банда, Кангва, Луценко, Аджоев, Тудорие.
Стали известны составы "Краснодара" и "Арсенала"
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