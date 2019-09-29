В матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле со счетом 1:2 проиграл "Оренбургу".
Чемпионат России
11 тур
Гол: Мельгарехо, 64 - Малых, 45, Деспотович, 63
"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон (Ещенко, 46), Гулиев (Мирзов, 75), Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тиль, Понсе (Ларссон, 67).
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Умяров, Глушенков, Крал, Ларссон.
"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюков, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович (Фамейе, 90).
Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Москвичёв, Шкофлек, Фамейе.
Предупреждения: Кутепов, 7, Терехов, 21, Мишкич, 33
Удаления: Мишкич, 71
"Спартак" дома потерпел поражение от "Оренбурга"
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