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"Спартак" дома потерпел поражение от "Оренбурга"

В матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле со счетом 1:2 проиграл "Оренбургу".

Чемпионат России

11 тур

Гол: Мельгарехо, 64 - Малых, 45, Деспотович, 63

"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон (Ещенко, 46), Гулиев (Мирзов, 75), Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тиль, Понсе (Ларссон, 67).

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Умяров, Глушенков, Крал, Ларссон.

"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюков, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович (Фамейе, 90).

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Москвичёв, Шкофлек, Фамейе.

Предупреждения: Кутепов, 7, Терехов, 21, Мишкич, 33

Удаления: Мишкич, 71


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Теги: Спартак Оренбург
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