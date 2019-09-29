Ниже - некуда. Кононова похоронили не только его футболисты и чужой вратарь, но и арбитр

Москвичи играли не так плохо, но всё равно уступили при своей публике «Оренбургу». Об ошибках Мельгарехо и Рассказова, неудачной игре Понсе и ненависти болельщиков красно-белых к своему тренеру.«Спартак» отвратительно провёл треть сезона. Позорное место в середине таблицы, проплывшая мимо Лига Европы, катастрофическое состояние отдельных игроков – Кононов не справился ни с чем из главного.Разве что из Кубка России не вылетел. Но вымученная победа над командой второго дивизиона только сильнее взбесила болельщиков (на игру против «Оренбурга» трибуны остались полупустыми). Со второстепенными задачами у тренера тоже складывалось не очень: найти общий язык с журналистами, например, Кононов не сумел, поэтому не получил прикрытия ни с одной из сторон. Хотя кто бы смог тут помочь?Несмотря на публичную поддержку со стороны Леонида Федуна, накануне матча было прочное ощущение, что по итогам 11-го тура Кононов вполне может «Спартак» покинуть. Потому что сколько ещё можно терпеть подобное?Кононов поставил в старт Мельгарехо, чего не делал с весенней игры против того же «Оренбурга» на выезде. По итогам встречи, которая состоялась почти полгода назад, «Спартак» лишился прямой путёвки в Лигу Европы. В первом тайме решение тренера сыграло, но совсем не в ту сторону. Хотя что-то интересное или хотя бы потенциально опасное зарождалось исключительно на флангах.Айртон пробил в перекладину, а Мельгарехо неплохо выдал на Понсе, который переправлял мяч слишком удобно для голкипера «Оренбурга» Климовича. Была ещё пара кроссов от Бакаева: правому хавбеку хозяев везло с рикошетами. «Спартак» провёл неплохой первый тайм – если бы не угловатость Понсе, москвичи открыли бы счёт.«Оренбург» по-мальчишески (вроде очень старался, но не хватало силёнок) отбивался. До последней минуты на счету гостей были только попытки дальних ударов, которые контролировал Максименко. Ничего прочего «Спартак» противнику не позволял.Тем внезапнее пришлась последняя перед перерывом атака «Оренбурга». Деспотович вырубил на фланге Айртона, которому потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, после чего гости забили гол. Разыграли его два крайних защитника, одного из которых просто не стал держать Мельгарехо, оказавшийся в зоне отсутствующего Айртона.



Эксперимент Кононова вышел ему же боком (хотя многие болельщики критиковали его за то, что он не ставил Мельгарехо в состав), но команда выглядела нормально. В первом тайме у красно-белых возникали моменты, но Понсе с Климовичем сделали всё, чтобы эти мячи не состоялись.



Но какое дело было до этого фанатам? На «Открытии» знали, кого нужно винить.



Из раздевалки «Спартак» вышел как будто сонный. За тренера и за болельщиков, которые терпели и не второе, и даже не третье поражение подряд, рвать нужно было всё-таки по-другому. Красно-белые покатали – и заслуженно пропустили второй.Алвеш подавал угловой и нашёл в штрафной Деспотовича. Рослого форварда держал почему-то (!) Рассказов, находившийся от соперника на приличном расстоянии. Помешать ему защитник не сумел. Показалось, что и не очень пытался.Фанаты завели ту же пластинку, только уже намного дружнее и громче. Всего на пару минут. Дальше игроки «Спартака» всё-таки добились своего и вернулись в игру.



Почти тут же удалился в составе «Оренбурга» Мишкич – срубил у бровки Гулиева и получил вторую жёлтую. Ситуация для «Спартака» была максимально комфортная, если не учесть колких гостей, откатившихся назад всем составом.



Началась осада. И в ней «Спартак» вновь был более-менее успешен. По крайней мере, два спорных момента в штрафной «Оренбурга» трактовались в пользу гостей. Если насчёт фола на Мирзове ещё можно было поспорить, где именно было нарушение, то удар сзади Ларссона – чистые одиннадцать метров.



«Спартак» в итоге так и не забил. Кононов вновь проиграл – четвёртый раз подряд в чемпионате. И уверенности в том, что у него будет возможность проиграть и пятый, нет.



Может, оно и к лучшему?



Чемпионат России, 11 тур



«Спартак» - «Оренбург»



Голы: Мельгарехо, 65 - Малых, 45, Деспотович, 63[/center]



«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон (Ещенко, 46), Гулиев (Мирзов, 74), Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тиль, Понсе (Ларссон, 69).



«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюков, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович (Фамейе, 90).



Предупреждения: Кутепов, 6, Терехов, 21, Мишкич, 32



Удаление: Мишкич, 71.