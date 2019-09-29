Деспотович: мало кто может обыграть "Спартак" в Москве. Показали, что умеем играть с любой командой (видео)

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович, забивший победный гол в игре против "Спартака" (2:1), подвёл итоги матча с красно-белыми, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

Фото: Rusfootball.info

- Очень тяжелая игра. Мало команд может победить "Спартак" в Москве. Сегодня показали, что умеем играть с любой командой в России. Слава Богу, что выиграли.



Родители на трибунах? Мне это помогло. Когда забил, поклонился им. Награду за лучшего игрока матча им подарю.



Я играл за такую большую команду, как "Црвена Звезда". "Звезда" и "Спартак" как братья. Играл на открытии этого стадиона. Понимаю, как чувствуют себя игроки, выступающие за такую команду, как "Спартак". Понимаю, как играть против них. В чем секрет? Главное, не пропустить гол в первые 15-20 минут.



- Заметно было, что фанаты "Спартака" были против своей команды?



- Тяжело так играть "Спартаку", когда нет результата. Прекрасно понимаю ребят, которые играют за красно-белых.



Хочу пожелать удачи им в следующих играх.



