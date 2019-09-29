Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 11-го тура РПЛ с "Рубином" (0:0), а также замену Данила Кругового на 61-й минуте.
"Игра в атаке? Не первый раз задают этот вопрос. Нет единого, если мы работаем над атакой, то будут проблемы в обороне, если работаем в обороне, то будут проблемы в атаке. Так складывается график, что соперник заставляет нас обороняться. Где-то нам не хватает числа, у нас в каждой игре есть моменты, да, их немного. А то писали, что мы "Спартак" обыграли, но ни разу не ударили в створ ворот, вы посмотрите игру, потом будете задавать такие вопросы. У нас были моменты, да, нам не хватает хладнокровности в завершении.
Круговой? Сбили дыхание, ребра все на месте, но он не смог продолжить. Что касается Терентьева, то он играл в Кубке, я доволен, что он оказался в нашей команде", - цитирует Евсеева Sport24.ru.
Вадим Евсеев: Круговому сбили дыхание, ребра все на месте
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»