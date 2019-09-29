Георгий Джикия: не сливала ли команда Кононова? Следующий вопрос

Защитник "Спартака" Георгий Джикия не стал отвечать на вопрос о том, сливала ли команда Олега Кононова с поста главного тренера или нет, передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.

- Почему команда проиграла три домашних матча подряд? Что происходит в команде? Кононов не справляется или это дело в футболистах?



- Не могу ответить на этот вопрос. Такое бывает, наверное. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.



- Комфортно было работать с Кононовым? Команда его не сливала?



- Следующий вопрос.



- Так вам было комфортно работать с Кононовым?



- Да.