Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал увольнение Олега Кононова после поражения команды от "Оренбурга" (1:2).
"У "Спартака" есть руководство, которое должно принимать решения. Если люди из руководства приняли решение уволить Кононова, значит, они перестали верить в него и в его работу. Теперь руководство должно искать кандидатуру, которая сможет максимально эффективно использовать все ресурсы клуба.
Могу ли я возглавить "Спартак"? Если я в планах руководства, то это замечательно. Но, я думаю, они будут искать лучшее решение для команды.
Не могу сказать, что ситуация с увольнением Кононова похожа на ситуацию с Каррерой. Массимо увольняли при лучших результатах", - цитирует Рианчо Sport24.
Рауль Рианчо: если я в планах руководства "Спартака", это замечательно
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