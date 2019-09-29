Андрей Червиченко: это самое неправильное время для отставки Кононова

Rusfootball.info поделился мысли по поводу поражения от "Оренбурга" в 11-м туре РПЛ - 1:2 и отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды. Бывший президент московского Спартака Андрей Червиченко в интервью корреспондентуподелился мысли по поводу поражения от "Оренбурга" в 11-м туре РПЛ - 1:2 и отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.

Eurosport

- Если говорить об отставке Кононова, то сейчас, на мой взгляд, самое неправильное время для нее, - выразил мнение Червиченко. - Надо было дать возможность провести кубковый матч с "Ростовом". Шансов у спартаковцев в чемпионате практически нет - так что команде надо делать ставку на Кубок России. А новый человек вряд ли что-то быстро поменяет. Можно в принципе, конечно, было заранее объявить об отставке и постепенно искать тренера. Так всегда делают в нормальных европейских клубах. Но, конечно, он не должен был продолжать работу после зимнего перерыва.



- Что скажете о поражении красно-белых в последнем матче?



- Конечно, печально, что красно-белые поражение за поражением терпят. Хотя на этот раз показалось, что "Спартак" поражения заслуживал гораздо меньше, чем в предыдущих играх. Потому что играли в принципе неплохо и немало моментов создавали. Хотя если соперник из трех моментов забивает два, а ты из двадцати забиваешь один, это вопрос уровня профессионализма игроков. Можно сколько угодно сокрушаться на тему того, что команде не везёт, но я думаю, что уж как-то много везёт ее соперникам. Не везёт только одному несчастному "Спартаку". Что касается первого пропущенного мяча перед перерывом в матче, то казалось, что там была полная потеря концентрации: видимо, кто-то из ребят уже был мыслями в раздевалке и форму менял. Оглянулись - оказывается, игра продолжается. Второй гол - результат индивидуального мастерства футболиста соперников: очень хорошо сыграл.



- Если серия красно-белых продолжится, там и до зоны переходных игр недалеко...



- Ну, это вряд ли. На дно точно не опустятся. Там неплохой подбор игроков. Всегда бывают какие-то полосы - черные и белые.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info