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Андрей Червиченко: это самое неправильное время для отставки Кононова

Бывший президент московского Спартака Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мысли по поводу поражения от "Оренбурга" в 11-м туре РПЛ - 1:2 и отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.
Eurosport
- Если говорить об отставке Кононова, то сейчас, на мой взгляд, самое неправильное время для нее, - выразил мнение Червиченко. - Надо было дать возможность провести кубковый матч с "Ростовом". Шансов у спартаковцев в чемпионате практически нет - так что команде надо делать ставку на Кубок России. А новый человек вряд ли что-то быстро поменяет. Можно в принципе, конечно, было заранее объявить об отставке и постепенно искать тренера. Так всегда делают в нормальных европейских клубах. Но, конечно, он не должен был продолжать работу после зимнего перерыва.

- Что скажете о поражении красно-белых в последнем матче?

- Конечно, печально, что красно-белые поражение за поражением терпят. Хотя на этот раз показалось, что "Спартак" поражения заслуживал гораздо меньше, чем в предыдущих играх. Потому что играли в принципе неплохо и немало моментов создавали. Хотя если соперник из трех моментов забивает два, а ты из двадцати забиваешь один, это вопрос уровня профессионализма игроков. Можно сколько угодно сокрушаться на тему того, что команде не везёт, но я думаю, что уж как-то много везёт ее соперникам. Не везёт только одному несчастному "Спартаку". Что касается первого пропущенного мяча перед перерывом в матче, то казалось, что там была полная потеря концентрации: видимо, кто-то из ребят уже был мыслями в раздевалке и форму менял. Оглянулись - оказывается, игра продолжается. Второй гол - результат индивидуального мастерства футболиста соперников: очень хорошо сыграл.

- Если серия красно-белых продолжится, там и до зоны переходных игр недалеко...

- Ну, это вряд ли. На дно точно не опустятся. Там неплохой подбор игроков. Всегда бывают какие-то полосы - черные и белые.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Спартак Червиченко
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