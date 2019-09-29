Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал победу над тульским "Арсеналом" (2:0) в матче 11-го тура РПЛ.
"Хотя мы и контролировали ход игры, матч сложился для нас непросто. Довольны отношением ребят к этой встрече. Понятно, что после трех поражений подряд нам было сложно в эмоциональном плане. С самого начала матча с «Арсеналом» мы имели преимущество. Может, у нас и не было много голевых моментов, но мы наиграли на победу.
Сложно говорить о том, почему последние 10 минут "Арсенал" давил на нас. Надо обсудить это с футболистами. Вы видели, наверное, что в какой-то момент игра у нас порвалась. С 75 по 82 минуту. Тогда у соперника было несколько ответных атак. Возможно, сыграли свое дело эмоции. Надо было сохранять концентрацию, чтобы довести матч до победы.
Удаление Вильены? Мы не согласны с красной карточкой. Мне кажется, что нарушение было непреднамеренным. Будем ли подавать протест? Надо посмотреть момент спокойно. Потом принимать решения.
Спаич, Вандерсон и Игнатьев травмированы. Вандерсон получил повреждение в игре с ЦСКА. У Спаича небольшое повреждение голеностопа. Игнатьев тоже имеет небольшую травму. Все это, конечно, неприятно для нас. Но мы ждем возвращения этих игроков в ближайших играх.
Мы довольны, что Мануэл Фернандеш наконец-то полноценно пополнил наши ряды. Ему было непросто. Он долго не играл и потерял тонус. Но сейчас он его восстановил", - цитирует Матвеева "Матч ТВ".
Сергей Матвеев: "Краснодар" не согласен с удалением Вильены
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