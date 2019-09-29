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Дмитрий Стоцкий: VAR затягивает игру, но так она становится более справедливой

Универсальный футболист ФК "Краснодар" Дмитрий Стоцкий пообщался с журналистами после выигрыша в домашней встрече против "Арсенала".

– Три игры подряд мы не могли выиграть, – сказал футболист. – Поэтому все рады результату в команде.

– Как всегда вас отправляют то на позицию защитника, то полузащитника. Как сегодня оцените свое выступление?
– Я не знаю, тяжело самого себя оценивать. Мое дело – выйти и играть, отдать все силы. Мне кажется, что по самоотдаче ко мне вопросов не может быть. Тяжело ответить на этот вопрос.

– Команда проиграла несколько матчей подряд. После сегодняшней игры можно отметить какие-то улучшения? Или "Арсенал" не тот соперник, по которому можно так судить?
– Да почему? Любой соперник серьезный сейчас. Главное, надо было сегодня обязательно выиграть и прервать такую серию. Может, даже не показать яркую игру в угоду результату, чтобы ребята успокоились. Думаю, что дальше будет больше.

– Матч с "Хетафе" как-то держите в уме?
– Нет, мы даже пока не думали об этом, не готовились. В мыслях был только "Арсенал".

– VAR начинает играть очень весомую роль в матчах РПЛ. Как сегодня эта система повлияла на исход встречи? Как оцените моменты, когда судья очень долго принимает решения с помощью видеоассистента?
– Единственное, то да – это затягивает игру. Но так она становится более справедливой что ли. Это надо воспринимать как должное, ведь мы никак не можем уже повлиять на это.

– Но в принципе, VAR – это положительный момент для футбола? Как вы считаете?
– Я думаю, что больше стало принятых решений по справедливости, наверное.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Стоцкий Арсенал Краснодар
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