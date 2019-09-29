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Александр Мостовой - о "Спартаке": по таблице вниз надо уже смотреть, а не вверх

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал домашнее поражение красно-белых от "Оренбурга" (1:2) в матче 11-го тура РПЛ.

"Бездарно. Иногда бывает, что игра не идет, не клеится, но понимаешь, что классом сильнее. Не сказать, что "Оренбург" лучше играл, просто не было присутствия духа, который мог бы вдохновить. Он появился при счете 1:2, когда удаление было, и то заторопились. "Эйбар" играл с "Севильей", проигрывал 0:2, и я понимал, что если они один забьют, то не проиграют. Так они еще и выиграли! А здесь, даже когда удаление произошло, такое ощущение, что на равных играли.

Я изначально говорил, что "Спартак" обязан быть в пятерке. Даже Ванга, наверное, не смогла бы предсказать, что "Спартак" проиграет дома "Уралу" и "Оренбургу". После таких поражений рассчитывать на большее не стоит, по таблице вниз надо уже смотреть, а не вверх.

Если придет новый тренер вместо Кононова, что он может сделать? Он же не может с собой сразу привести 5-6 футболистов, которые ему нравятся. В "Спартак" очередь стоит и ждет, когда только позовут. Сейчас если будет что-то, то все закричат, заорут, потому что популярность, бешеные деньги. От "Спартака" никогда и никогда не отказывается, как в "Реал" и "Барселону" в очередь выстраиваются", - цитирует Мостового Sport24.ru.


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Теги: Мостовой Спартак Оренбург
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