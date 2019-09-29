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Владимир Федотов: в матче со "Спартаком" парни проявили мастерство и героизм

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал гостевую победу над "Спартаком" (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

"Поздравляю свою команду, победа заслуженна. Парни проявили мастерство и героизм. Они сражались, бились, не жалели головы и ног. Победа притягивает победу. Мы выстрадали кубковый матч, сыграли на пределе.

Мы неплохо начали, но часто теряем мяч под прессингом, хотя он не был удушающим. "Спартак" мог открыть счет, мы отстояли этот период. Начало второго тайма контролировали, забили, но потом потеряли бдительность и пропустили. Это потеря концентрации, игроки не слышать тренера в такие моменты.

Концовка была сложная, отлично сыграл наш вратарь", - цитирует Федотова Sport24.ru.


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Теги: Федотов Спартак Оренбург
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