Леонид Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заинтересован в возвращении в клуб тренера Романа Пилипчука.Ранее Пилипчук работал в "Спартаке" на должности ассистента главного тренера, при нем московская команда выиграла чемпионат России. Предполагается, что речь идет о возвращении на тот же пост.Пилипчук покинул красно-белых в мае прошлого года. После этого он работал в тренерском штабе "Ахмата", а также в течение четырех месяцев возглавлял минское "Динамо".