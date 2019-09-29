» » Леонид Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в "Спартак"

Леонид Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заинтересован в возвращении в клуб тренера Романа Пилипчука.

Ранее Пилипчук работал в "Спартаке" на должности ассистента главного тренера, при нем московская команда выиграла чемпионат России. Предполагается, что речь идет о возвращении на тот же пост.

Пилипчук покинул красно-белых в мае прошлого года. После этого он работал в тренерском штабе "Ахмата", а также в течение четырех месяцев возглавлял минское "Динамо".

"RT на русском"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Федун Пилипчук Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

СМИ: "Спартак" сделал предложение Гаттузо. Тренер склоняется к варианту с "Дженоа"
Карпин или Тихонов могут возглавить "Спартак" 1
Иван Перишич: я был очень близок к переходу в "МЮ". Было сложно отказать Моуринью
Владелец "Фиорентины": год назад я мог стать президентом "Милана"
Леонид Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в "Спартак" 2
Александр Бубнов: стратегические решения в "Спартаке" принимаются спонтанно и далеко не всегда логично
Владимир Федотов: в матче со "Спартаком" парни проявили мастерство и героизм
Александр Мостовой - о "Спартаке": по таблице вниз надо уже смотреть, а не вверх
"Уфа" предложила "Спартаку" своего бывшего тренера 2
Гари Невилл: Гвардиола знает, что с таким составом не выиграет ни Лигу чемпионов, ни АПЛ
Дмитрий Стоцкий: VAR затягивает игру, но так она становится более справедливой 1
Олег Кононов потерял более 1 млн евро компенсации из-за отставки с поста главного тренера "Спартака" 19
Сергей Матвеев: "Краснодар" не согласен с удалением Вильены
Маркус Берг: сегодня "Краснодар" преодолел серию неудач, что у нас была (видео)
Президент "Оренбурга": не готовы отпустить Федотова в "Спартак" 2
Михаил Левашов: зачем судья на поле, если есть VAR? Дань традициям?
Евгений Кафельников: я не рад, что Кононов ушел. Игра "Спартака" была почти гвардиоловской 5
Кристоффер Олссон: даже после ужасного разгрома команда может стать сильнее
Витоло не сыграет с "Локомотивом"
Мануэл Фернандеш: надеюсь, что смогу больше радовать болельщиков "Краснодара"
Александр Ломовицкий: у нас было много моментов, но не забили 1
Самуэль Жиго из-за травмы пропустит 3-4 недели 15
Андрей Червиченко: это самое неправильное время для отставки Кононова 12
78-летний болельщик "Спартака": жалко Кононова, но что-то надо менять 1
"Краснодар" прервал черную серию. Но к тренерскому штабу "быков" остаются вопросы 4
Рауль Рианчо: если я в планах руководства "Спартака", это замечательно 11
"Краснодар" с уверенным счетом обыграл тульский "Арсенал" 10
Георгий Джикия: в футболе все бывает, все подсчеты будем делать после 30-го тура (видео) 8
Георгий Джикия: не сливала ли команда Кононова? Следующий вопрос 19
Кононов не пришел на пресс-конференцию. Журналисты ждали его больше часа 32
Все новости