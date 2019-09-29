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Игорь Черевченко: у меня были претензии к арбитру. Зачем игру портить?!

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против "Краснодара" (0:2).

"У нас были хорошие моменты, вроде рядом, рядом… Отмечу, что физически наши ребята были хорошо готовы. Может, где-то и были ошибки, которые привели к двум ненужным голам. Желание было, самоотдача была. Как мне кажется, после двух забитых голов соперник отдал нам инициативу. Двигаемся дальше, много игр еще впереди.

"Краснодар" контролировал мяч, пока был свежим. Особенно в середине поля. У нас же не получилось целостной игры. Мы хорошо играли эпизодически. Пенальти испортил все наши планы.

Были ли у меня претензии к арбитру? Да, были. За то, что не удалили игрока "Краснодара". Зачем игру портить?!" — цитирует Черевченко "Матч ТВ".


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Теги: Черевченко Арсенал Краснодар
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