"Это прекрасная победа. 3:0 — замечательный результат, но ещё важнее, что мы возглавили турнирную таблицу. Рад за всю команду и доволен, что мне удалось забить. Я пробил в стиле Златана. Мне удалось чуть-чуть зацепить мяч ногой, и после этого он влетел в ворота.
Первый гол притормозил соперника, второй нанёс по ним более серьёзный удар, а третий решил всё. "Урал" — хорошая команда, они смогли вернуться в игру и создали несколько опасных моментов. Но Акинфеев сделал пару отличных сейвов, он сыграл очень здорово.
Мы много раз были не первыми, но в группе лидеров: вторыми, третьими. А теперь я благодарен партнёрам и горд, что мы в таблице выше всех. В прошлом году была похожая ситуация. К декабрю мы шли довольно неплохо, близко подобрались к лидерам. Надеюсь, что на сей раз нам удастся сохранить победный темп и после зимнего перерыва.
Мы хотим оставаться первыми так долго, насколько это возможно. Мы заслужили лидерство той игрой, которую сейчас показываем. И это несмотря на то что в команде много травмированных. Но мы играем и за себя, и за них, нужно продолжать побеждать", — сказал Магнуссон в интервью YouTube-каналу ЦСКА.
Хердур Магнуссон — о голе "Уралу": я пробил в стиле Златана
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (3:0).
Фото: ПФК ЦСКА
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