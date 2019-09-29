"Матч был со счетом 0:0, поэтому я спокойно выбрал угол, куда в итоге попал. В прошлый раз, когда я бил пенальти, был счет 3:1, и можно было рисковать больше, потому так и получилось. Сейчас просто выбрал и попал.
Я хочу всегда помогать команде. Играл бы я на позиции 10-ки или нападающего — я смог забить гол. Поэтому там, где тренер меня просит, там и буду играть. Самое главное — голы забивать", — приводит слова Ари "Спорт-экспресс".
Ари: самое главное — забивать голы для "Краснодара"
Нападающий "Краснодара" Ари после победы над "Арсеналом" (2:0) рассказал о том, как пробил пенальти и почему часто забивает тульской команде.
Фото: ФК "Краснодар"
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