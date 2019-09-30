» » Александр Мостовой — о Тиле: когда платишь за человека 20 миллионов, он должен выглядеть на поле как Халк!

Александр Мостовой — о Тиле: когда платишь за человека 20 миллионов, он должен выглядеть на поле как Халк!

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о трансферной политике москвичей при Олеге Кононове, который ушел в отставку.
Фото: Getty Images
"До сих пор не могу понять мотивов приобретения Понсе, Ларссона. Есть, наверное, у них перспектива, но время-то не ждет. Купили чеха Крала... Большие деньги потратили. Переплата налицо.

За Тила чуть ли ни 20 миллионов евро заплатили. Цена очень высокая. Почему? Как так? Когда платишь за человека 20 миллионов, он должен выглядеть на поле как Халк! Пришел, на себя посадил четверых и побежал, забил, отдал. По Витселю тоже сразу было все видно. А здесь что-то не то", — приводит слова Мостового "Спорт-экспресс".


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Теги: Мостовой Тиль Спартак Москва
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