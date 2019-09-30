Александр Мостовой — о Тиле: когда платишь за человека 20 миллионов, он должен выглядеть на поле как Халк!

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о трансферной политике москвичей при Олеге Кононове, который ушел в отставку.

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