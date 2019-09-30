"Конечно, хотелось бы кого-то из спартаковских людей. Например, Черчесова, но он занят в сборной России, а две команды сразу тренировать он не может.
Под давлением окажется любой, кто придёт в "Спартак". Игры нет, середина сезона, на ходу нужно всё исправлять. Футболистов ведь покупали, советуясь с Кононовым, а у нового тренера будет своё мнение", – приводит слова Жукова "Р-Спорт".
Александр Жуков — о Черчесове: две команды сразу тренировать он не может
Первый вице-спикер Госдумы РФ, почётный президент ОКР Александр Жуков прокомментировал возможное назначение главного тренера сборной России Станислава Черчесова в "Спартак".
Фото: "Спорт-экспресс"
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