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Президент "Ростова" — о подписании Мамаева: история последнего года известна всем, она в прошлом

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о заключении контракта с экс-полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.
Фото: "Матч премьер"
"Подписание любого квалифицированного футболиста всегда проходит в условиях сильной конкуренции. Тем более когда речь идет о футболисте с российским паспортом. Нам удалось быстро договориться с Павлом.

Риск при подписании Мамаева? Павел — профессиональный игрок уровня национальной сборной. Он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернется на прежний уровень, а может быть, и превзойдет его.

История последнего года известна всем. Если бы она нас смутила — мы бы не подписали этого игрока. Эта история в прошлом. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Я уверен, что он поможет нашей команде уже весной.

Что касается его физического состояния — Павел прошел медицинское обследование в Ростове. У него прекрасные физические показания, врачи дали положительное заключение.

У нас нет юридических оснований для того, чтобы заявить игрока прямо сейчас. Решения по составу команды на поле всегда принимает главный тренер. Я думаю, что если бы Павел был в заявке, то мы бы увидели его на поле уже через месяца полтора. Ему предстоит большая работа по восстановлению, но я не исключаю того, что Павел сыграет в одном из товарищеских матчей уже в этом году либо на зимних тренировочных сборах", — рассказал Арутюнянц в беседе с Sport24.


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Теги: Ростов Мамаев Арутюнянц
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