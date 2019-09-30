Павел Мамаев - жене: у нас многое было не так в отношениях. Хочу сделать так, чтобы мы были счастливы

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев дал свое первое интервью после выхода на свободу. 17 сентября Мамаев был выпущен из колонии по УДО.— Пока не знаю, потому что я пока не тренировался на том уровне, на котором я был. Чувствую себя нормально в плане физической формы. Начинать не боюсь. Ну а что, мы там каждый день в футбол играли. Сейчас такое состояние, что я вообще не переживаю. Уверен: все будет хорошо.— Я не буду отвечать за Сашу, его в этот заплет не буду подставлять. Видишь — так получилось. Все в жизни оступаются, делают что-то в жизни не так.— Не надо в грязном белье чужой семьи копаться. В первую очередь надо разобраться в себе. Счастливые люди — те, что не смотрят на проблемы других людей, не замечают их просто. Я тоже попытаюсь разобраться в своей семье, потому что у нас многое было не так в плане отношений. Это уже наши личные вопросы. Думаю, надо нам к чему-то прийти. Повторится это или нет? Все зависит от человека. У меня есть желание все сделать так, чтобы мы были счастливы.— Пока я нахожусь в таком состоянии, что счастлив, потому что нахожусь рядом с тобой. Пройдут сутки, мы закроем личные вопросы, я прилечу к детям. От этого я счастлив, — сказал Мамаев в интервью супруге Алане Мамаевой.