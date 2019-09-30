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Павел Мамаев - жене: у нас многое было не так в отношениях. Хочу сделать так, чтобы мы были счастливы

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев дал свое первое интервью после выхода на свободу. 17 сентября Мамаев был выпущен из колонии по УДО.

— Как ты планируешь возвращать физическую форму? Не стал слабее?

— Пока не знаю, потому что я пока не тренировался на том уровне, на котором я был. Чувствую себя нормально в плане физической формы. Начинать не боюсь. Ну а что, мы там каждый день в футбол играли. Сейчас такое состояние, что я вообще не переживаю. Уверен: все будет хорошо.

— Как ты вообще докатился до такой жизни, что вы с Кокориным попали в такую ситуацию? Причем не в первый раз!

— Я не буду отвечать за Сашу, его в этот заплет не буду подставлять. Видишь — так получилось. Все в жизни оступаются, делают что-то в жизни не так.

— Мне пишут: "Алана, он не изменится. Будет пить, гулять, изменять". Что ты можешь ответить на это?

— Не надо в грязном белье чужой семьи копаться. В первую очередь надо разобраться в себе. Счастливые люди — те, что не смотрят на проблемы других людей, не замечают их просто. Я тоже попытаюсь разобраться в своей семье, потому что у нас многое было не так в плане отношений. Это уже наши личные вопросы. Думаю, надо нам к чему-то прийти. Повторится это или нет? Все зависит от человека. У меня есть желание все сделать так, чтобы мы были счастливы.

— Ты счастлив?

— Пока я нахожусь в таком состоянии, что счастлив, потому что нахожусь рядом с тобой. Пройдут сутки, мы закроем личные вопросы, я прилечу к детям. От этого я счастлив, — сказал Мамаев в интервью супруге Алане Мамаевой.

Sport24.ru


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Теги: Мамаев Ростов
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