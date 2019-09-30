Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал дебютный вызов в национальную команду защитника Дмитрия Чистякова.
Чистяков вызван в сборную на матчи отбора к Евро-2020 с Шотландией и Кипром.
"Очень рад, что Чистякова вызвали в национальную сборную, это очень хорошо. Понятно, что, когда брали его в «Ростов», потенциал был, он хорошо работает, видимо, поэтому его вызвали в сборную. Готов ли он уже сейчас играть за сборную? Это вопрос к тренерскому штабу сборной. Поздравил ли я его? Еще нет, поздравлю скоро", - цитирует Карпина Sport24.ru.
Валерий Карпин: очень рад вызову Чистякова в сборную России
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