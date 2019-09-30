Павел Мамаев: до самого дня освобождения ждали подвоха от прокуратуры, каждый день с тревогой встречали

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев вспомнил о том, как происходило его освобождение по УДО из колонии 17 сентября.— Потом я пересел в "Рейндж Ровер".— Все, поехал в Москву. Сюда.— Нет, с Саней вдвоем поехал.— Нет.— Нет. Водитель был!— Непонятные. Очень долго ждали. Когда уже озвучили решение, что нас выпускают, ждали этого дня. Каждый день был в тревоге, пока не наступило 17-е число. В любой момент, хоть это и было маловероятно, ждали подвоха от прокуратуры. Но его не оказалось.Поэтому каждый день, кроме выходных, мы с тревогой встречали. Ждали неприятных новостей. На протяжении всего нашего дела хорошего было мало, — сказал Мамаев в интервью супруге Алане Мамаевой.