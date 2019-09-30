Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев вспомнил о том, как происходило его освобождение по УДО из колонии 17 сентября.
— Ты вышел из тюрьмы, сел в "Гелендваген". Что было дальше?
— Потом я пересел в "Рейндж Ровер".
— Дальше?
— Все, поехал в Москву. Сюда.
— Один?
— Нет, с Саней вдвоем поехал.
— И что, больше никого не было?
— Нет.
— Машина сама ехала?
— Нет. Водитель был!
— Ты приехал в Москву. Какие ощущения?
— Непонятные. Очень долго ждали. Когда уже озвучили решение, что нас выпускают, ждали этого дня. Каждый день был в тревоге, пока не наступило 17-е число. В любой момент, хоть это и было маловероятно, ждали подвоха от прокуратуры. Но его не оказалось.
Поэтому каждый день, кроме выходных, мы с тревогой встречали. Ждали неприятных новостей. На протяжении всего нашего дела хорошего было мало, — сказал Мамаев в интервью супруге Алане Мамаевой.
Sport24.ru
Павел Мамаев: до самого дня освобождения ждали подвоха от прокуратуры, каждый день с тревогой встречали
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