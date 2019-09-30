"Сочи" - "Ахмат": команды назвали свои стартовые составы

Сегодня состоится заключительный матч 11-го тура чемпионата России. В Сочи одноименный клуб примет грозненский "Ахмат".
"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Заболотный.
Запасные: Фролов, Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Ромеро, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл.
Запасные: Мелихов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев, Мбенг, Понсе.
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