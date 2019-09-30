» » "Сочи" - "Ахмат": команды назвали свои стартовые составы

"Сочи" - "Ахмат": команды назвали свои стартовые составы

Сегодня состоится заключительный матч 11-го тура чемпионата России. В Сочи одноименный клуб примет грозненский "Ахмат".

"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Заболотный.

Запасные: Фролов, Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Ромеро, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл.

Запасные: Мелихов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев, Мбенг, Понсе.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сочи Ахмат
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Криштиану Роналду представил новые бутсы
Серж Гнабри: решение покинуть "Арсенал" было правильным
Оператор построенного к ЧМ стадиона в Калининграде намерен взыскать с "Балтики" 19 млн рублей долгов 1
Александр Бородюк: о невызове Соболева можно дискутировать, но это вопрос к Черчесову
"Сочи" - "Ахмат": команды назвали свои стартовые составы 1
Игрок "Ливерпуля" не согласен с включением Роналду и Месси в символическую сборную года ФИФА
Станислав Черчесов: с Казахстаном Черышев был готов на один тайм, сейчас у него должно быть другое состояние
Павел Мамаев: до самого дня освобождения ждали подвоха от прокуратуры, каждый день с тревогой встречали
Валерий Карпин: очень рад вызову Чистякова в сборную России
Сергей Юран: желаю, чтобы у Чистякова корона на голове не появилась, а то опустится туда, откуда начинал 2
Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева в сборную 2
Вратарь "Вест Хэма" Фабиански может пропустить 3 месяца из-за травмы
Анатолий Бышовец: не вижу проблем с тем, чтобы Россия взяла 6 очков в матчах с Шотландией и Кипром
Станислав Черчесов: тема допинговых проблем РУСАДА меня не интересует 1
Фанаты "Андерлехта" требуют отставки Компани
Павел Мамаев - жене: у нас многое было не так в отношениях. Хочу сделать так, чтобы мы были счастливы 1
Павел Мамаев рассказал, почему стал меньше разговаривать после выхода из тюрьмы 4
Станислав Черчесов - журналистам: о критике Лунева вы верно говорите, обсудим некоторые моменты на сборах
Андрей Созин: если "Спартак" хочет стать чемпионом, им нужна связка Гинер — Бабаев 8
Анзор Кавазашвили предложил ввести в "Спартаке" тренерский совет из бывших игроков команды 13
Андрей Талалаев: почему долго шел на пресс-конференцию? Всегда моюсь после игры, чтобы не приходить потным к журналистам
Сергей Силкин: "Спартак" поступил правильно. "Динамо" надо что-то решить с Хохловым 3
Экс-тренер "Шальке" Тедеско будет учить русский язык для работы в "Спартаке" 7
Никита Высоцкий: я бы предложил Семину пожизненный контракт в "Локомотиве" 6
"Локомотив" показал, что осталось за кадром матча против "Зенита"
КДК РФС рассмотрит неприход Кононова на пресс-конференцию, тренеру грозит штраф 4
Бранислав Иванович: в РПЛ есть 5-6 клубов, которые могут составить конкуренцию "Зениту" 1
Сергей Карасев будет работать на матче Лиги Европы "Фейеноорд" — "Порту"
Источник: экс-тренер "Шальке" Доменико Тедеско – кандидат на пост наставника "Спартака" 41
Юрий Семин: рад вызову Жемалетдинова, на сегодняшний момент он достоин сборной России 1
Все новости