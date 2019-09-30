Оператор футбольного стадиона в Калининграде ФГУП "Спорт-Ин" подал в суд на клуб "Балтика" за использование арены. Компания намерена взыскать с команды 19,2 млн рублей, сообщает "Новый Калининград". Иск был подан 23 сентября.
Сейчас стадион управляется Министерством спорта РФ, его еще не передали в собственность правительству Калининградской области. Это должно случиться до конца года.
Ранее стало известно, что совокупная задолженность по аренде стадионов, построенных к ЧМ-2018, составляет около 100 млн рублей.
Оператор построенного к ЧМ стадиона в Калининграде намерен взыскать с "Балтики" 19 млн рублей долгов
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