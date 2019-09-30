Павел Мамаев: баланду в колонии пробовали, нормальная. Но мы ее нечасто ели

Футболист "Ростова" Павел Мамаев рассказал в интервью своей жене Алане Мамаевой о своем опыте пребывания в колонии."Спали мы на железных спальных местах, на которые кладется матрас. В простонародье шконки называются.Ели по-разному всегда: и баланду пробовали, и сами понемножку готовили. Вкусная ли была баланда? Да, нормально, кстати. Но мы ее нечасто ели. Конечно, мы и готовили — там все свежее. На отряде есть, скажем так, чайхана, но готовить там негде.Что запомнилось? Сложилось впечатление, что прежде, чем что-то сделать, надо план выработать, последовательность своих действий. Лежишь и что-то хочешь сделать, допустим. Сперва думаешь: сейчас я это сделаю, скажу это, какие могут быть последствия. Ты начинаешь обо всем думать. Какую-то ответственность всегда чувствуешь. Ни за кого-то, кто на воле — дети, там, семья, — а за самого себя. Прежде, чем что-то сделать, надо тысячу раз подумать. Прежде, чем что-то сказать, надо тысячу раз подумать", — рассказал Мамаев.