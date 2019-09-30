Владелец "Пюника" Артур Согомонян подтвердил, что он общался с "Локомотивом" по поводу трансфера полузащитника Эрика Варданяна. По словам Согомоняна, клубы вернутся к этому вопросу зимой.
"С представителями московского «Локомотива» я лично говорил о трансфере Эрика Варданяна. Решили вернуться к этому вопросу зимой.
Я надеюсь, что у нас получится. Услугами Эрика интересовались также чешский "Яблонец" и два других российских клуба.
Я надеюсь, что Эрик достигнет своего уровня, и им будут интересоваться во время зимнего трансферного окна. Мы понимаем, что это будет потеря для нас, но я буду счастлив, если он пойдет вперед и продолжит карьеру в хорошем клубе", — цитирует Согомоняна Topsports.am.
Владелец "Пюника": вели переговоры с "Локомотивом" по Варданяну. Вернемся к этому вопросу зимой
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