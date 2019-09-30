В матче 11-го тура чемпионата России "Сочи" обыграл "Ахмат" со счетом 2:0.
Чемпионат России
11 тур
Гол: Мостовой, 13, Нобоа, 74
Сочи: Джанаев, Кудряшов, Миладинович, Мевля, Калугин, Цаллагов, Бурмистров, Нобоа (Карапетян, 83), Померко (Лагатор, 66), Мостовой (Набиуллин, 78), Заболотный
Ахмат: Городов, Анхель, Нижич, Семёнов, Уциев, Мусалов, Исмаэл (Гащенков, 77), Глушаков (Мбенг, 59), Бериша, Иванов, Роши
Предупреждения: Мостовой, 34, Померко, 42, Нобоа, 74, Миладинович, 79, Карапетян, 87, Набиуллин, 90+2
"Сочи" на своем поле обыграл "Ахмат"
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