Никита Калугин: надеюсь, сейчас у нас пойдут только победы

Защитник "Сочи" Никита Калугин прокомментировал победу над "Ахматом", передает корреспондент Rusfootball.info.



- Очень тяжелый матч, вдвойне приятно победить в таком, очень тяжелый соперник, поэтому мы готовились к игре и наша задача была - сегодня одержать победу.



- После первого гола, команда, показалось, что передала инициативу "Ахмату" и было несколько моментов, с чем это связано? Просто решили играть по счету или так получилось?



- Ну, так просто получилось, не знаю почему мы именно сели, хотя такой задачи не было - забить гол и сесть обороняться. Хотели атаковать. Но просто где-то соперник заставил, где-то сами начали неправильно действовать, так бывает.



- Это первая победа в премьер-лиге в домашнем матче, команда как-то придавала этому значение?



- Да честно говоря, не думали. Но мы на каждую игру выходим и хотим победить, на выезде мы играем или дома. Поэтому так получалось, что дома мы не могли выиграть, хотя болельщики каждую игру нас знали вперед, хорошо, что сегодня одержали победу.



- Команда последнее время достаточно уверенно играет, побеждает. Но с начала сезона не задалось. Только ли причина в том, что попадались гранды в это время?



- У нас, честно, сложная ситуация была. У нас ребята каждый день приезжали и команда у нас собиралась. С каждой неделей все больше и больше, поэтому нужно было время. Мы сразу тоже не могли сыграться, но я надеюсь, что тот период сыгранности у нас прошел, и сейчас у нас пойдут только победы. Обыграли "Динамо, обыграли сегодня "Ахмат", поэтому нужно дальше двигаться в том же направлении.



- Говорят, аппетит во время еды приходит. Команда сейчас на ходу, какие задачи ставятся?



- Честно, у нас есть конкретно игра. Каждую игру выходим и хотим победить. Поэтому о задачах рано говорить. Каждая игра важна и каждые очки важны.