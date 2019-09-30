Защитник "Сочи" Никита Калугин прокомментировал победу над "Ахматом", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Очень тяжелый матч, вдвойне приятно победить в таком, очень тяжелый соперник, поэтому мы готовились к игре и наша задача была - сегодня одержать победу.
- После первого гола, команда, показалось, что передала инициативу "Ахмату" и было несколько моментов, с чем это связано? Просто решили играть по счету или так получилось?
- Ну, так просто получилось, не знаю почему мы именно сели, хотя такой задачи не было - забить гол и сесть обороняться. Хотели атаковать. Но просто где-то соперник заставил, где-то сами начали неправильно действовать, так бывает.
- Это первая победа в премьер-лиге в домашнем матче, команда как-то придавала этому значение?
- Да честно говоря, не думали. Но мы на каждую игру выходим и хотим победить, на выезде мы играем или дома. Поэтому так получалось, что дома мы не могли выиграть, хотя болельщики каждую игру нас знали вперед, хорошо, что сегодня одержали победу.
- Команда последнее время достаточно уверенно играет, побеждает. Но с начала сезона не задалось. Только ли причина в том, что попадались гранды в это время?
- У нас, честно, сложная ситуация была. У нас ребята каждый день приезжали и команда у нас собиралась. С каждой неделей все больше и больше, поэтому нужно было время. Мы сразу тоже не могли сыграться, но я надеюсь, что тот период сыгранности у нас прошел, и сейчас у нас пойдут только победы. Обыграли "Динамо, обыграли сегодня "Ахмат", поэтому нужно дальше двигаться в том же направлении.
- Говорят, аппетит во время еды приходит. Команда сейчас на ходу, какие задачи ставятся?
- Честно, у нас есть конкретно игра. Каждую игру выходим и хотим победить. Поэтому о задачах рано говорить. Каждая игра важна и каждые очки важны.
Никита Калугин: надеюсь, сейчас у нас пойдут только победы
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