Карапетян: сбрить бороду? Нет, она для меня как талисман

Нападающий "Сочи" Александр Карапетян прокомментировал первую домашнюю победу "Сочи" в премьер-лиге и ответил на вопрос, почему он не станет сбривать бороду

Фото: "Сочи"

- Хорошо, что сегодня выиграли. Очень долго ждали первого гола при своей публике, первой победы. Это была очень важная игра. Мы выполнили свою задачу. Почему не получилось забить? Неудачно принял мяч.



- Борода не мешает своими аэродинамическими особенностями? Может, её пора сбрить?



- Нет, я её оставлю. Она для меня как талисман. Принесёт ещё удачу? Сто процентов, я уверен.



- Нобоа сказал, что дополнительно тренирует акробатические этюды. У вас тоже получается. Вы с ним работаете?



- Мы после тренировок много бьём по воротам.



- Тяжело ли выдерживать конкуренцию? В команде много нападающих...



- Конкуренция это всегда хорошо. Моя задача давать максимум на тренировках, а дальше решает тренер, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info