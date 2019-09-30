- Хорошо, что сегодня выиграли. Очень долго ждали первого гола при своей публике, первой победы. Это была очень важная игра. Мы выполнили свою задачу. Почему не получилось забить? Неудачно принял мяч.
- Борода не мешает своими аэродинамическими особенностями? Может, её пора сбрить?
- Нет, я её оставлю. Она для меня как талисман. Принесёт ещё удачу? Сто процентов, я уверен.
- Нобоа сказал, что дополнительно тренирует акробатические этюды. У вас тоже получается. Вы с ним работаете?
- Мы после тренировок много бьём по воротам.
- Тяжело ли выдерживать конкуренцию? В команде много нападающих...
- Конкуренция это всегда хорошо. Моя задача давать максимум на тренировках, а дальше решает тренер, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info
Карапетян: сбрить бороду? Нет, она для меня как талисман
Нападающий "Сочи" Александр Карапетян прокомментировал первую домашнюю победу "Сочи" в премьер-лиге и ответил на вопрос, почему он не станет сбривать бороду
Фото: "Сочи"
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