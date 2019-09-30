Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, почему отказался переезжать в Китай и об отношении к деньгам.
В мае этого года стало известно, что один из китайских клубов предложил форварду контракт на сумму 8 миллионов долларов в год плюс еще 1 миллион в виде возможных бонусов.
"Если не соврать, то день-два, конечно, соблазн был. Подсчитываешь и думаешь: "Ничего себе". Но в целом я понимал, что это заканчиваешь карьеру. Мне кажется, я еще в том возрасте, в котором еще можно поиграть в футбол. Деньги — не главное.
То, что люди говорят, что деньги не имеют значения… Они имеют значение, это определенный статус. Они дают тебе независимость и какую-то свободу. Ты можешь вести себя более уверенно, ты можешь позволить себе что-то. Но деньги — не самоцель. Мне очень нравилось, это правда — лучше иметь сто друзей, чем сто рублей", — сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу "Рашен Football".
Sport24.ru
Артем Дзюба - о предложении из Китая: деньги - не главное. В моем возрасте еще можно поиграть в футбол
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