Алексей Сутормин: Дзюба слишком много говорит на поле? Зная Артема, могу сказать, что это нормально

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— Да нет, он подсказывает (улыбается). Например, Артем всегда просит подавать, а ты стараешься иногда что-то другое придумать. Но это рабочий процесс.— Зная Артема, могу сказать, что это нормально (смеется). Но с его стороны всегда идет подсказ по игре. В матче с "Рубином" Артем как раз отдал передачу хорошую, оставалось только в ворота попасть.