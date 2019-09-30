— Несколько раз замечал, как Артем Дзюба высказывает вам претензии по ходу матчей. Он придирается?
— Да нет, он подсказывает (улыбается). Например, Артем всегда просит подавать, а ты стараешься иногда что-то другое придумать. Но это рабочий процесс.
— Со стороны порой кажется, что Артем слишком много говорит на поле. То с судьей, то с партнерами, то с соперниками…
— Зная Артема, могу сказать, что это нормально (смеется). Но с его стороны всегда идет подсказ по игре. В матче с "Рубином" Артем как раз отдал передачу хорошую, оставалось только в ворота попасть.
"Спорт день за днем"
Алексей Сутормин: Дзюба слишком много говорит на поле? Зная Артема, могу сказать, что это нормально
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин не согласился с тем, что форвард Артем Дзюба часто предъявляет претензии на поле своим партнерам по команде.
Фото: Евро-спорт
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