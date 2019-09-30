Стали известны претенденты на премию "Джентльмен года", которая ежегодно вручается тому футболисту, чье поведение на поле и за его пределами можно назвать джентльменским.
На первом этапе болельщики на сайте "КП" выбирают пятерку претендентов. Окончательное решение принимает жюри, в которое входят ветераны футбола, лауреаты минувших лет и журналисты.
Болельщикам предлагают проголосовать за одного из 11 футболистов: Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит"), Сергей Рыжиков ("Крылья Советов"), Федор Чалов (ЦСКА), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Александр Головин ("Монако"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Антон Шунин ("Динамо"), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар").
На данный момент в голосовании болельщиков лидирует Фернандес (43,84%), ближайшим преследователем которого является Джикия (35,64%).
В прошлом сезоне премия досталась полузащитнику "Спартака" Роману Зобнину.
Фернандес и Джикия претендуют на премию "Джентльмен года"
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