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РФС создал департамент по борьбе с договорными матчами и попытками влияния на результат

В Российском футбольном союзе появилось новое подразделение — департамент защиты игры, который будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка.

Департамент защиты игры возглавил советник президента РФС Олег Железнов, сообщает официальный сайт организации.


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