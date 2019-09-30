В Российском футбольном союзе появилось новое подразделение — департамент защиты игры, который будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка.
Департамент защиты игры возглавил советник президента РФС Олег Железнов, сообщает официальный сайт организации.
РФС создал департамент по борьбе с договорными матчами и попытками влияния на результат
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»