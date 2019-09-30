Президент "Алании" Владимир Габулов считает, что у владикавказской команды были реальные шансы пройти ЦСКА в Кубке России. Игра 1/16 финала, состоявшаяся 25 сентября во Владикавказе, завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА.
"Первый гол сильно изменил планы тренерского штаба. Пенальти на первых минутах — ничего не может быть хуже. Если бы не этот одиннадцатиметровый, даже не знаю, как развивалась бы игра. Хотя ребята хорошо отреагировали на пропущенный гол и действительно играли на равных, а где-то даже превосходили ЦСКА.
Для нас ключевой момент матча случился в конце первого тайма: Сережа Крамаренко создал хороший момент, но немного не хватило для того, чтобы его реализовать. Если бы ушли на перерыв при 2:2, думаю, мы бы прошли дальше. Ну, ничего страшного.
Да, у "Алании" большой потенциал, гораздо выше, чем уровень второй лиги. Мы и самим футболистам это регулярно говорим. Кажется, после игры с ЦСКА они сами в это поверили, осознали, а теперь должны реализовать", - цитирует Габулова Sport24.ru.
Владимир Габулов: если бы "Алания" сделала счет 2:2 до перерыва, то прошла бы ЦСКА в Кубке России
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