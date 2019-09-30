Президент "Алании" Владимир Габулов заявил, что клуб в будущем будет стремиться играть в Премьер-лиге и попробует выйти на самоокупаемость.
"Есть понимание, что делать не только с "Аланией", но и футболом в республике в целом. Но любое развитие должно вести к результату. Неправильно озвучивать стратегию сейчас — иначе мы сами себя привяжем к каким-то задачам. Это внутренняя информация, согласованная с учредителями и самим собой. Мы же ведь футболом занимаемся, где сразу ничего не бывает. Конечно, стратегическая цель — это Премьер-лига. Переполненные трибуны на матче с ЦСКА тому подтверждение.
Думаем, как развиваться и зарабатывать на стадионе, маркетинге, рекламных контрактах. Считаю, что в Осетии можно попробовать выстроить модель футбольного клуба, который в перспективе выйдет на самоокупаемость. Для этого нужно играть в Премьер-лиге и, скажу больше, в еврокубках. Основной заработок — это даже не продажа атрибутики или билетов, а подготовка игроков, селекция. Найти и воспитать футболистов, поднять их на высокий уровень благодаря таланту и нашим методикам", - цитирует Габулова Sport24.ru.
Владимир Габулов: в Осетии можно создать самоокупаемый клуб. Для этого нужно играть в РПЛ и еврокубках
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