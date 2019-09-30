Джордже Деспотович: бросаю вызов Дзюбе в теннисе

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович заявил, что он готов встретиться с форвардом петербургского "Зенита" Артёмом Дзюбой на теннисном корте.



Фото: "СЭ"