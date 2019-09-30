» » Джордже Деспотович: бросаю вызов Дзюбе в теннисе

Джордже Деспотович: бросаю вызов Дзюбе в теннисе

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович заявил, что он готов встретиться с форвардом петербургского "Зенита" Артёмом Дзюбой на теннисном корте.
Фото: "СЭ"
"Каждый человек в Сербии любит Джоковича. Он лучший в мире. Сам я в детстве играл в теннис с друзьями, очень хорошо получалось. Раньше я очень любил Надаля, но когда пробился Джокович, стал болеть за него, он идол.

Сам я играю в теннис только на отдыхе. Видел, что Дзюба очень любит теннис. Если он хочет сыграть, я готов. Бросаю ему вызов. (смеётся). Дзюба постоянно выставляет фотографии Федерера, а я этого швейцарца вообще не люблю. Не могу на него смотреть. Он ужасный и некрасивый человек. Он не может принять, что наш серб — лучший теннисист мира (улыбается)", - цитируетДеспотовича "Чемпионат".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Фанат получил год колонии-поселения за удар сотрудника ОМОНа на "Газпром Арене"
Джордже Деспотович: бросаю вызов Дзюбе в теннисе
Владимир Габулов: в Осетии можно создать самоокупаемый клуб. Для этого нужно играть в РПЛ и еврокубках
Артем Дзюба: водку пробовал один раз в жизни, а в Испании подсел на сангрию 1
Владимир Габулов: если бы "Алания" сделала счет 2:2 до перерыва, то прошла бы ЦСКА в Кубке России
РФС создал департамент по борьбе с договорными матчами и попытками влияния на результат
Фернандес и Джикия претендуют на премию "Джентльмен года"
Игорь Шалимов назначен на пост главного тренера "Ахмата" 2
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Арсеналом"
Алексей Сутормин: Дзюба слишком много говорит на поле? Зная Артема, могу сказать, что это нормально
"Парма" одержала победу над "Торино"
Артем Дзюба - о предложении из Китая: деньги - не главное. В моем возрасте еще можно поиграть в футбол 2
Эден Азар: меня не волнует критика
Алексей Померко: не сказал бы, что "Ахмат" играл плохо. Наоборот, но мы выдержали натиск
Жоау Мариу: хочу поехать на Евро-2020, поэтому я и перешел в "Локомотив"
Ризван Уциев: как воспринял желание Рахимова уйти? Давайте без этого
Андрей Мостовой - о голе Нобоа: молодец, красивый гол. Постараюсь также сделать как-нибудь
Игорь Шалимов возглавит "Ахмат" 8
Кристиан Нобоа: "Зенит" для меня как семья. Хочу, чтобы они были чемпионами (видео) 12
Иван Миладинович: уровень футболистов "Сочи" очень высок, мы можем ещё больше
Мевля: с "Ахматом" всегда тяжело, это жёсткая команда 1
Карапетян: сбрить бороду? Нет, она для меня как талисман 1
Никита Калугин: надеюсь, сейчас у нас пойдут только победы
Рашид Рахимов объявил об отставке из "Ахмата" 20
Российский вратарь Злобин отправился с "Бенфикой" на матч против "Зенита" 3
Артем Милевский: если не вызовут в сборную Украины, вообще не расстроюсь. Просто ребят хотел увидеть
Игроки «Оренбурга», уволившие Кононова, в сборной тура. Им будут рады даже фанаты «Спартака» 1
Диего Симеоне: Семин - тренер с великолепной историей, мощная личность. Мы знаем его возможности 1
"Сочи" на своем поле обыграл "Ахмат" 13
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал": составы команд на матч 7-го тура АПЛ
Все новости